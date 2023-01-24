Глава Генштаба ВС Герасимов обозначил две новые угрозы безопасности России

Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также использование Украины в качестве инструмента для гибридной войны являются новыми угрозами для России.

"На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счёт Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны", — отметил глава Генштаба в интервью АиФ.

По словам Герасимова, с целью нейтрализации данных угроз российское руководство поставило задачу скорректировать план строительства и развития Вооружённых сил.