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24 января, 00:43

Глава Генштаба ВС Герасимов обозначил две новые угрозы безопасности России

Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также использование Украины в качестве инструмента для гибридной войны являются новыми угрозами для России.

"На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счёт Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны", — отметил глава Генштаба в интервью АиФ.

Герасимов: План развития Вооружённых сил РФ призван защитить суверенитет страны

Герасимов: План развития Вооружённых сил РФ призван защитить суверенитет страны

По словам Герасимова, с целью нейтрализации данных угроз российское руководство поставило задачу скорректировать план строительства и развития Вооружённых сил.

Ранее Лайф писал о другом заявлении начальника Генштаба ВС РФ. По словам Герасимова, такого уровня и интенсивности военных действий, как во время СВО на Украине, современная Россия ещё не знала. Сейчас РФ и её войскам, добавил он, противостоит практически весь коллективный Запад.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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