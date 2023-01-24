В Госдепе назвали провокацией против НАТО сожжение Корана в Швеции

Сожжение Корана в Стокгольме было провокацией, призванной, вероятно, затруднить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнёрами — Турцией и Швецией. Кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", — сказал дипломат в ходе брифинга.

В Белом доме уверены, что вступление двух государств в альянс всё же состоится, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что после сожжения Корана Стокгольму не стоит больше рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО. По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было "актом глубокого неуважения" к мусульманам.