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Регион
Опубликовано 24 января 2023, 03:56

В Госдепе назвали провокацией против НАТО сожжение Корана в Швеции

Сожжение Корана в Стокгольме было провокацией, призванной, вероятно, затруднить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнёрами — Турцией и Швецией. Кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", — сказал дипломат в ходе брифинга.

Минобороны Турции напомнило Швеции о вето на членство в НАТО после сожжения Корана
Минобороны Турции напомнило Швеции о вето на членство в НАТО после сожжения Корана

В Белом доме уверены, что вступление двух государств в альянс всё же состоится, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что после сожжения Корана Стокгольму не стоит больше рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО. По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было "актом глубокого неуважения" к мусульманам.

Напомним, 21 января в Стокгольме 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан публично сжёг Коран перед зданием Посольства Турции. В ходе акции политик обратился с критикой НАТО, Турции и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Действия Палудана осудили многие мировые политики. После инцидента в Стокгольме Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, посчитав его бессмысленным. А в МИД РФ назвали произошедшее "безобразной и провокационной" атакой на ислам.

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Twitter / Ned Price

Иван Косицын
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