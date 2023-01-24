Госдеп призвал ждать от Германии новостей по поставкам танков Leopard Украине

Власти Германии в ближайшее время могут предоставить новую информацию по поводу передачи Украине танков Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

"Моё впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников", — сказал он на брифинге.