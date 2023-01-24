Госдеп призвал ждать от Германии новостей по поставкам танков Leopard Украине
Власти Германии в ближайшее время могут предоставить новую информацию по поводу передачи Украине танков Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.
"Моё впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников", — сказал он на брифинге.
При этом американский дипломат предложил переадресовать вопрос о поставках техники Берлину и Варшаве, напомнив, что у Украины "и так есть сотни танков".
Ранее Лайф писал, что Германия пока всячески отказывается передавать Киеву свои танки Leopard. Эта тема вызвала жаркие споры в Бундестаге. При этом новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщил, что Германия в ближайшее время примет решение по передаче танков Leopard Украине. А глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять немецкие танки Киеву третьим странам.