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24 января, 01:50

Госдеп призвал ждать от Германии новостей по поставкам танков Leopard Украине

Власти Германии в ближайшее время могут предоставить новую информацию по поводу передачи Украине танков Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

"Моё впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников", — сказал он на брифинге.

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При этом американский дипломат предложил переадресовать вопрос о поставках техники Берлину и Варшаве, напомнив, что у Украины "и так есть сотни танков".

Ранее Лайф писал, что Германия пока всячески отказывается передавать Киеву свои танки Leopard. Эта тема вызвала жаркие споры в Бундестаге. При этом новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщил, что Германия в ближайшее время примет решение по передаче танков Leopard Украине. А глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять немецкие танки Киеву третьим странам.

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Wikipedia

Иван Косицын

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