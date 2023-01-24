Американский разведчик объяснил, за что мир должен благодарить Путина
Экс-разведчик Риттер: Запад должен благодарить Путина за адекватную реакцию на провокации
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер призвал весь мир выразить благодарность российскому президенту Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу Finian Cunningham.
"Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада", — отметил Риттер.
По словам бывшего разведчика, тактика России заключается во взвешенной реакции на действия США и их союзников. Америка, как отметил военный, на месте России "давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши". Риттер также добавил, что Запад в любом случае проиграет, так как действует крайне "безответственно и провокационно", ведя фактически прямую войну с Россией.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор засомневался, что НАТО имеет превосходство над ВС России. По словам военного, Штаты рассматривают возможность использовать силы альянса с преобладающим числом американских военных против РФ.
ТАСС / Илья Питалев