Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер призвал весь мир выразить благодарность российскому президенту Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу Finian Cunningham.

"Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада", — отметил Риттер.

По словам бывшего разведчика, тактика России заключается во взвешенной реакции на действия США и их союзников. Америка, как отметил военный, на месте России "давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши". Риттер также добавил, что Запад в любом случае проиграет, так как действует крайне "безответственно и провокационно", ведя фактически прямую войну с Россией.