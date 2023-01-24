Рыболовное судно село на мель у берегов Сахалина, но его быстро вернули в строй
Рыболовное судно "Анатолий Торчинов" оказалось на мели у берегов Холмска
Рыболовное судно "Анатолий Торчинов" село на мель в порту Холмска утром 24 января. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал astv.ru. В распоряжении Лайфа оказались видеозаписи с места события.
Рыболовное судно "Анатолий Торчинов" село на мель у берегов Сахалина. Видео © LIFE
Из-за чего произошёл инцидент, на данный момент понять сложно. К судну подошёл катер, и траулер был быстро снят с мели. По словам очевидцев, на это ушло не более 20 минут. Разлива топлива в акватории не случилось.
Ранее Лайф писал про операцию по буксированию снятого с мели эсминца "Инадзума" Морских сил самообороны Японии в акватории Внутреннего Японского моря. Эсминец был взят на буксир гражданским судном компании Japan Marine United.
Кадр из видео LIFE