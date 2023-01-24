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24 января, 02:59

В Калифорнии произошла вторая смертельная стрельба за последние дни

При стрельбе на ферме и в автокомпании в Калифорнии погибло семь человек

По меньшей мере семь человек убиты в двух инцидентах со стрельбой в американском городе Халф Мун Бэй, штат Калифорния. Об этом сообщает местное подразделение телеканала NBC.

Жертвами стрельбы стали китайские работники фермы. Четыре тела находились на грибной ферме, а ещё три — в автотранспортной компании. Полицейские задержали 67-летнего подозреваемого, сейчас угрозы населению нет. Расследование продолжается.

Задержанный подозреваемый. Фото © Twitter / Joaquín López-Dóriga

Задержанный подозреваемый. Фото © Twitter / Joaquín López-Dóriga

Полиция установила, что стрельбу в Калифорнии устроил 72-летний мужчина

Полиция установила, что стрельбу в Калифорнии устроил 72-летний мужчина

Это уже вторая стрельба с жертвами в Калифорнии за последние дни. Так, 22 января в районе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, неизвестный расстрелял людей, которые праздновали китайский Новый год. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены. Нападавший попытался скрыться на белом фургоне, однако в 20 милях от места преступления его удалось окружить спецслужбам. Спустя некоторое время внутри было найдено тело преступника. Позднее число погибших увеличилось до 11 человек.

Обложка ©

Twitter / Len Ramirez

Юлия Коновалова
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