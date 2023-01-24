Вучич: Сербия обнаружила одно из ста крупнейших месторождений золота в мире
Месторождение золота, которое по объёму запасов может войти в сотню крупнейших в мире, найдено в Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
"Мы нашли ещё одно место с гораздо большим количеством золота, чем в Жагубице", — заявил сербский президент.
Вучич добавил, что на данный момент проводятся дополнительные проверки. Вероятнее всего, речь идёт об одном из ста богатейших месторождений золота в мире, подытожил он.
Ранее в Белграде заявили о готовности Вучича покинуть пост лидера Сербской прогрессивной партии. Это худшее, что может случиться с Сербией, заметил глава исполкома партии Дарко Глишич.
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