Вучич: Сербия обнаружила одно из ста крупнейших месторождений золота в мире

Месторождение золота, которое по объёму запасов может войти в сотню крупнейших в мире, найдено в Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"Мы нашли ещё одно место с гораздо большим количеством золота, чем в Жагубице", — заявил сербский президент.

Вучич добавил, что на данный момент проводятся дополнительные проверки. Вероятнее всего, речь идёт об одном из ста богатейших месторождений золота в мире, подытожил он.