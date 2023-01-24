Байден призвал Конгресс США одобрить законопроект, запрещающий продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден призвал обе палаты американского Конгресса одобрить законопроект, запрещающий продажу штурмового оружия и магазинов большой ёмкости. Соответствующее письменное заявление распространил Белый дом.

Как сообщил американский лидер, сенатор Дайэнн Файнстайн, с которой он вместе работал над введением последнего запрета на штурмовое оружие в 1994 году, снова представила в Сенате такой запрет, а также законопроект о повышении возраста для приобретения штурмового оружия до 21 года. По словам Байдена, за 10 лет действия этого закона число случаев массовой стрельбы сократилось.

"После того как в 2004 году республиканцы отменили этот закон и разрешили продавать оружие, количество случаев массовой стрельбы утроилось. Я призываю обе палаты Конгресса действовать быстро и направить мне на подпись этот запрет на штурмовое оружие", — подчеркнул глава государства.

Байден добавил, что большинство американцев согласны с введением этого запрета. Он отметил, что с июня прошлого года в стране произошло немало трагедий, связанных со стрельбой, — это были как единичные случаи, так и массовые убийства.

По данным организации Gun Violence Archive, в США с начала года зафиксировано шесть случаев массового убийства с использованием огнестрельного оружия. Случаев же массовой стрельбы, когда в инциденте пострадало более четырёх человек, насчитывается уже 37. Из огнестрельного оружия с начала года в стране убито около 1200 человек, ранения получили более двух тысяч граждан.