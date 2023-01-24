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24 января, 04:13
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Онищенко считает, что миру необходимо готовиться к новым пандемиям

Странам нужно начинать готовиться к новым пандемиям и обладать возможностями быстро диагностировать вирус. Об этом заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Пандемии будут. Нам нужно готовиться и иметь возможности быстрого создания диагностики, чтобы понимать, с каким вирусом мы имеем дело", — пояснил медик в беседе с ТАСС.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

Комментарий

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Галина Прицсегодня в 07:25

Меньше нужно слушать этот бред пандемийный и никакой пандемии не будет. Да её и не было.

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