Онищенко считает, что миру необходимо готовиться к новым пандемиям
Странам нужно начинать готовиться к новым пандемиям и обладать возможностями быстро диагностировать вирус. Об этом заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Пандемии будут. Нам нужно готовиться и иметь возможности быстрого создания диагностики, чтобы понимать, с каким вирусом мы имеем дело", — пояснил медик в беседе с ТАСС.
Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рекордную с 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ. При этом, согласно его прогнозу, рекорды по смертности, которые наблюдались в "дельта-волну" в конце 2021 года и "альфа-волну" в начале 2021 года, не повторятся.