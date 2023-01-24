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24 января, 05:01

Во Франции возмутились новой денежной подпиткой Украины

Французский политик Филиппо: Страна бедствует, но отправляет Киеву сто миллионов евро

Франция намерена передать Украине 100 миллионов евро, в то время как у Парижа имеются финансовые проблемы. Об этом заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. — Прим. Лайфа) решила отправить дополнительные 500 миллионов евро Зеленскому. Вклад Франции — 100 миллионов! Но у нас нет денег ни на пенсию, ни на больницы", возмутился политик в "Твиттере".

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Украине, что страна будет её поддерживать "до победы". По его словам, в предстоящие годы Париж неизменно будет рядом с Киевом.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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