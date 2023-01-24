Во Франции возмутились новой денежной подпиткой Украины

Франция намерена передать Украине 100 миллионов евро, в то время как у Парижа имеются финансовые проблемы. Об этом заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. — Прим. Лайфа) решила отправить дополнительные 500 миллионов евро Зеленскому. Вклад Франции — 100 миллионов! Но у нас нет денег ни на пенсию, ни на больницы", — возмутился политик в "Твиттере".