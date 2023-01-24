ЦБ готовит закон о самозапрете на получение кредитов

Законопроект, позволяющий россиянам через портал "Госуслуги" установить себе запрет на кредиты и займы, готовится к внесению в Государственную думу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — сообщили в ЦБ.

Указывается, что ввести данный механизм ЦБ предложил ещё в 2022 году. Такая мера, предполагают представители регулятора, будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, в котором россиянин имеет счёт.

По словам вице-президента Ассоциации банков РФ Алексея Войлукова, банки концептуально согласны с данным механизмом. Как он объяснил, для реализации этой функции нужно внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите. Чтобы воспользоваться ею, следует в "Госуслугах" выставить запрет или ограничение на получение таких займов. Данное решение будет автоматически попадать в бюро кредитных историй. Эти ограничения будут видеть банки, которые запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит.