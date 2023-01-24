Продажи алкоголя в России в 2022 году выросли на 3,5%

В 2022 году объём розничных продаж алкогольной продукции в России вырос на 3,5% по сравнению с 2021-м и достиг 220,4 млн декалитров (дал). Об этом говорится в материалах Росалкогольрегулирования. В отчётных показателях не учитываются продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также алкоголя, реализуемого предприятиями общественного питания.

Также в 2022 году продажи спиртных напитков крепостью более 9% выросли на 6,8%, до 113,15 млн дал. При этом сбыт водки увеличился на 5,9%, до 76,2 млн тонн, коньяка — на 5,3%, до 12,7 млн дал, ликёро-водочной продукции крепостью более 25% — на 28,8%, до 11,6 млн дал.

А вот продажи ликёро-водочных изделий крепостью менее 25% упали на 44,5%, до 1,7 млн тонн. В ведомстве также рассказали, что сбыт слабоалкогольной продукции в прошлом году увеличился на 46%, до 16,1 млн дал, виноградного вина — на 0,8%, до 53,4 млн дал, игристых (шампанских) вин — на 8,6%, достигнув более 20 млн дал.

Вместе с тем продажи виноградосодержащих напитков, в составе которых нет этилового спирта, упали на 45,8%, достигнув 5,1 млн дал, а со спиртом — на 11,4%, до 1,5 млн дал. Сбыт плодовой алкопродукции снизился на 18,3%, до 10,1 млн дал, а ликёрных вин — увеличился более чем в 2,5 раза, до 756 тыс. дал.