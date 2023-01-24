Пушилин: Предприятие "Артёмсоль" восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артёмовска

Самое большое в Европе предприятие по добыче соли ("Артёмсоль"), располагающееся в Соледаре, будет восстановлено после того, как российские войска освободят Артёмовск. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Артёмсоль" точно будем восстанавливать... Это будет в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артёмовска", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".