Пушилин: Предприятие "Артёмсоль" восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артёмовска
Самое большое в Европе предприятие по добыче соли ("Артёмсоль"), располагающееся в Соледаре, будет восстановлено после того, как российские войска освободят Артёмовск. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Артёмсоль" точно будем восстанавливать... Это будет в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артёмовска", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Как писал Лайф, восстанавливать будут и сам Соледар. По словам Дениса Пушилина, для этого будет учитываться опыт Мариуполя, в котором на месте разрушенных украинскими войсками домов в кратчайшие сроки было отстроено новое жильё.
ТАСС / Романенко Эрик