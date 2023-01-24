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Опубликовано 24 января 2023, 06:46
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Пушилин: Предприятие "Артёмсоль" восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артёмовска

Самое большое в Европе предприятие по добыче соли ("Артёмсоль"), располагающееся в Соледаре, будет восстановлено после того, как российские войска освободят Артёмовск. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Артёмсоль" точно будем восстанавливать... Это будет в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артёмовска", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Пушилин заявил, что российские военные заняли важные высоты под Артёмовском
Пушилин заявил, что российские военные заняли важные высоты под Артёмовском

Как писал Лайф, восстанавливать будут и сам Соледар. По словам Дениса Пушилина, для этого будет учитываться опыт Мариуполя, в котором на месте разрушенных украинскими войсками домов в кратчайшие сроки было отстроено новое жильё.

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ТАСС / Романенко Эрик

Максим Плетнёв
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