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24 января, 07:15

Автомобильное движение на Крымском мосту остановят 26 января

Крымский мост в очередной раз закроют для проезда автомобилей. Приостановка движения ожидается в четверг, 26 января, и продлится с полуночи до полудня. Об этом сообщает Минтранс РФ.

"25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 00:00 до 12:00 (мск) 26.01.2023", — сказано в сообщении.

Закрытие движения связано с ремонтными работами после взрыва, который произошёл на мосту осенью прошлого года. Минтранс призвал водителей учитывать ремонт дорожного полотна при планировании поездок и следить за актуальной информацией.

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Напомним, теракт на Крымском мосту случился 8 октября. Произошёл подрыв грузовика, в результате которого разрушилось несколько автомобильных пролётов. Как заявил президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.

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ТАСС / ФДА "Росавтодор"

Максим Плетнёв

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