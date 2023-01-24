Автомобильное движение на Крымском мосту остановят 26 января

Крымский мост в очередной раз закроют для проезда автомобилей. Приостановка движения ожидается в четверг, 26 января, и продлится с полуночи до полудня. Об этом сообщает Минтранс РФ.

"25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 00:00 до 12:00 (мск) 26.01.2023", — сказано в сообщении.

Закрытие движения связано с ремонтными работами после взрыва, который произошёл на мосту осенью прошлого года. Минтранс призвал водителей учитывать ремонт дорожного полотна при планировании поездок и следить за актуальной информацией.