Пушилин: У ВСУ осталась одна дорога, которая позволяет попасть в Артёмовск

Безопасно попасть в город Артёмовск бойцы ВСУ могут лишь по одной дороге, тогда как остальные пути для них отрезаны. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Здесь, конечно, надо аккуратно говорить, мы это больше можем черпать из украинских ресурсов, <...> и, согласно их утверждениям, осталась уже только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артёмовск", — заявил Пушилин.