Тигра, прогуливающегося с мёртвой собакой в зубах, заметили у детдома в Хабаровском крае

В селе Найхин в Хабаровском крае местные жители заметили гуляющего по ночам тигра, который бродит из одного конца населённого пункта в другой. Во время одной из таких прогулок у него в пасти увидели тушу собаки, причём было это на территории местного детдома, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Под Хабаровском тигр напугал жителей села ночной прогулкой с тушей собаки в зубах. Видео © Telegram / Amur Mash

"Он вообще по всей территории по нашей шагает, не только по территории детского дома. Он сегодня побывал и в нескольких дворах, откуда утащил собак, да. Во-первых, это ночное время, на территорию у нас никто из детей не выходит. А в дневное он не выходит, его в дневное нет", — рассказала директор детского дома № 37 Светлана Книга.

Впрочем, видели зверя и в двух других сёлах. На записях с камер наблюдения видно, что хищник спокойно прогуливается по территории села, а в один из моментов тащит в зубах тушу собаки. Охотоведы отмечают, что разгуливающему хищнику четыре года, это самец. К счастью, никто из людей от него не пострадал.