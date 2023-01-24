Глава Мариуполя Константин Иващенко ушёл в отставку

Руководитель Администрации Мариуполя Константин Иващенко освобождён от должности. Соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин, документ опубликован на его сайте.

"Освободить Иващенко Константина Владимировича от замещаемой должности главы Администрации города Мариуполя", — говорится в документе от 22 января 2023 года.

В то же время Пушилин назначил мэром Мариуполя экс-главу Новоазовского района Олега Моргуна. Документ датирован 23 января 2023 года. Оба указа вступили в силу.