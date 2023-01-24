Глава Мариуполя Константин Иващенко ушёл в отставку
Пушилин подписал указ об освобождении Константина Иващенко от должности главы Мариуполя
Экс-глава Мариуполя Константин Иващенко. Обложка © Telegram / glavamariupol
Руководитель Администрации Мариуполя Константин Иващенко освобождён от должности. Соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин, документ опубликован на его сайте.
"Освободить Иващенко Константина Владимировича от замещаемой должности главы Администрации города Мариуполя", — говорится в документе от 22 января 2023 года.
В то же время Пушилин назначил мэром Мариуполя экс-главу Новоазовского района Олега Моргуна. Документ датирован 23 января 2023 года. Оба указа вступили в силу.
Ранее замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко подтвердил решение об увольнении. Он поблагодарил Владимира Зеленского "за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту".