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24 января, 07:46
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Эстония может обзавестись оружием, способным держать под прицелом Петербург

Посол РФ: Запад планирует поставить Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург

Страны Запада намерены создать в Прибалтике антироссийский форпост для оказания на РФ давления не только экономического, политического, культурного, но и военного. Об этом заявил российский посол в Таллине Владимир Липаев. По его словам, в Эстонию хотят поставить вооружение, способное держать "под прицелом" Санкт-Петербург.

"Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создаётся система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаёшься вопросом: "А с кем Эстония планирует воевать?" — отметил дипломат в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Захарова одной фразой обосновала выдворение посла Эстонии из России

Захарова одной фразой обосновала выдворение посла Эстонии из России

Напомним, накануне МИД РФ понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией, послу этой страны Маргусу Лайдре предписано покинуть Москву. Связано это решение с радикальным сокращением численного состава Посольства РФ в Таллине. В ответ Эстония решила выслать российского посла Владимира Липаева.

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Vneshpol.ru

Александра Вишнякова

Комментарий

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Ирина Виноградова (Лагода)сегодня в 09:52

Несколько десятилетий Россия и Прибалтика были в одном СССР. Но дивизии СС, сотрудничавшие с фашистами, дремали и ждали своего часа. Дождались. Чего это Прибалкика к нам привязалять и никак не отцепится? Зарабатывает на ненависти к России свои дивиденды? Прибалты уже лет 30 в ЕС и всё равно оглядываются на Россию. Лучше бы своими европейскими делами занимались и не приближали ядерную войну.

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