Эстония может обзавестись оружием, способным держать под прицелом Петербург

Страны Запада намерены создать в Прибалтике антироссийский форпост для оказания на РФ давления не только экономического, политического, культурного, но и военного. Об этом заявил российский посол в Таллине Владимир Липаев. По его словам, в Эстонию хотят поставить вооружение, способное держать "под прицелом" Санкт-Петербург.