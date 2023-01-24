Эстония может обзавестись оружием, способным держать под прицелом Петербург
Посол РФ: Запад планирует поставить Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург
Страны Запада намерены создать в Прибалтике антироссийский форпост для оказания на РФ давления не только экономического, политического, культурного, но и военного. Об этом заявил российский посол в Таллине Владимир Липаев. По его словам, в Эстонию хотят поставить вооружение, способное держать "под прицелом" Санкт-Петербург.
"Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создаётся система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаёшься вопросом: "А с кем Эстония планирует воевать?" — отметил дипломат в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Напомним, накануне МИД РФ понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией, послу этой страны Маргусу Лайдре предписано покинуть Москву. Связано это решение с радикальным сокращением численного состава Посольства РФ в Таллине. В ответ Эстония решила выслать российского посла Владимира Липаева.