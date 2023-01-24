Переговоры Швеции и Финляндии по НАТО оказались на стопе из-за сожжения Корана

Переговоры Швеции и Финляндии с Турцией по вопросу вступления в Североатлантический альянс, вероятно, приостановят на пару недель. Такое предположение озвучил во вторник финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Он добавил, что потребуется некоторое время, чтобы "страсти улеглись".

"Я полагаю, что переговоры в трёхстороннем формате с Турцией о вступлении в НАТО будут приостановлены на пару недель. По договорённости с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу коммуникация будет продолжена в прежнем формате, но позже", — заявил журналистам Хаависто.