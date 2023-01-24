Переговоры Швеции и Финляндии по НАТО оказались на стопе из-за сожжения Корана
Глава МИД Финляндии Хаависто: Переговоры с Турцией по НАТО продолжим, когда "улягутся страсти" из-за инцидента в Стокгольме
Переговоры Швеции и Финляндии с Турцией по вопросу вступления в Североатлантический альянс, вероятно, приостановят на пару недель. Такое предположение озвучил во вторник финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Он добавил, что потребуется некоторое время, чтобы "страсти улеглись".
"Я полагаю, что переговоры в трёхстороннем формате с Турцией о вступлении в НАТО будут приостановлены на пару недель. По договорённости с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу коммуникация будет продолжена в прежнем формате, но позже", — заявил журналистам Хаависто.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать его поддержки по вопросу вступления в НАТО. Причиной стал инцидент с публичным сожжением Корана, который произошёл 21 января перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. Это сделал 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан. После инцидента в Стокгольме Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, посчитав его бессмысленным. А в МИД РФ назвали произошедшее "безобразной и провокационной" атакой на ислам.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ