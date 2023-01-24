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24 января, 08:11
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Костомаров начал приходить в сознание после двух недель на ЭКМО

Источник "Матч ТВ": Находящийся в реанимации фигурист Роман Костомаров начал приходить в себя

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, попавший в реанимацию с пневмонией, начинает приходить в себя. Об этом во вторник сообщила редакция "Матч ТВ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все ещё держится температура", — уточнил собеседник телеканала.

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Напомним, что ещё 10 января 45-летний Костомаров был доставлен в реанимацию с пневмонией. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и аппарату ЭКМО. Позже выяснилось, что у него выявили двусторонний гидроторакс. Положительная динамика в состоянии спортсмена начала появляться 17 января, а спустя ещё пару дней стало известно о планах отключить его от ЭКМО: в аппарате уже нет острой необходимости, фигурист выздоравливает.

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LIFE / Давид Давашкин

Марина Калегина

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