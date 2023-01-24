Костомаров начал приходить в сознание после двух недель на ЭКМО

Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, попавший в реанимацию с пневмонией, начинает приходить в себя. Об этом во вторник сообщила редакция "Матч ТВ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.