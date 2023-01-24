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24 января, 08:07
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Под Хабаровском гости зарезали хозяйку квартиры за кусок осетра и тушку цыплёнка

Жительницу Хабаровского края убили в собственной квартире из-за осетра и тушки бройлера

В Хабаровском крае пара сожителей убила хозяйку квартиры, которая пригласила их в гости на праздник, из-за куска осетра и тушки бройлера в холодильнике. Подробности истории сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в городе Николаевске-на-Амуре ещё в прошлом году. Тогда погибшая и её супруг решили позвать к себе в гости знакомых, вместе с которыми выпивали алкоголь. В какой-то момент пришедшая пара заметила в холодильнике у хозяев тушку бройлерного цыплёнка и части амурского осетра весом два килограмма. Тогда же они решили, что столь ценный товар стоит забрать с собой.

Пара подошла к холодильнику и начала собирать продукты. Хозяйка квартиры, заметив это, попыталась остановить их. В ответ один из преступников ударил её ножом в горло, а его сожительница всячески мешала ей сопротивляться. В итоге бройлера и куски рыбы они забрали с собой, а орудие убийства вложили в руку спавшему мужу погибшей. Обвинительное заключение для них утверждено по статьям "Убийство" и "Разбой".

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Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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