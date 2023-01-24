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24 января, 08:06
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Очевидцы сняли на видео, как крокодил принёс спасателям тело утонувшего ребёнка

В Индонезии крокодил принёс спасателям тело утонувшего ребёнка

В индонезийском регионе Восточный Калимантан крокодил принёс тело утонувшего ребёнка спасателям и его родителям. Очевидцы сняли это на видео, которое распространили в соцсетях.

В Индонезии крокодил принёс тело утонувшего ребёнка. Видео © Twitter / gulftoday

Утонувшему ребёнку было четыре года. По информации издания Gulf Today, он играл возле дома и упал в реку. Спасатели безуспешно пытались его отыскать, но в какой-то момент к их лодке приблизился крокодил с телом мальчика на спине.

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Ребёнка втащили в лодку, а крокодил уплыл обратно. На теле утонувшего мальчика не было серьёзных ран, остались только следы от зубов животного, которое подняло его из воды.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Брянске местные жители случайно обнаружили в мусорном контейнере тело младенца в пакете. Его нашли недалеко от отеля "Гостиный дом".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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