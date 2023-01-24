Легойда — о введении Киевом санкций: Экзамены в МГИМО меня волнуют куда больше

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал решение Киева ввести против него санкции. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что его мало волнуют подобные меры украинских властей.

"Я сейчас еду в свою alma mater, МГИМО, экзамены принимать. Это меня волнует гораздо больше, чем какие-то странные санкции", — сказал он.