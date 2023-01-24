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24 января, 08:03

Легойда — о введении Киевом санкций: Экзамены в МГИМО меня волнуют куда больше

Легойда заявил, что санкции Украины его совершенно не волнуют

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал решение Киева ввести против него санкции. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что его мало волнуют подобные меры украинских властей.

"Я сейчас еду в свою alma mater, МГИМО, экзамены принимать. Это меня волнует гораздо больше, чем какие-то странные санкции", — сказал он.

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Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 22 представителей РПЦ. Помимо Легойды в список попали в том числе митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) и замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Обложка ©

ТАСС / Смольников Виталий

Светлана Оперук

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