Регина Тодоренко рассказала, из-за чего чувствует себя плохой матерью

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко в соцсетях призналась, что в последнее время чувствует себя плохой матерью, так как не дала своему старшему сыну увидеться с подругой в США.

По словам Тодоренко, она пытается делать всё для того, чтобы её дети — Михаил и Мирослав — были счастливы, и ей трудно им в чём-либо отказывать. Однако не так давно старший сын телеведущей признался, что хочет увидеться вживую с дочерью её приятельницы, с которой они регулярно общаются по видеосвязи, однако та живёт в США. Из-за трудностей перелётов и невозможности взять с собой младшего сына Тодоренко пришлось отказать старшему ребёнку.