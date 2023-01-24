Регина Тодоренко рассказала, из-за чего чувствует себя плохой матерью
Телеведущая Тодоренко назвала себя плохой матерью из-за того, что не смогла отвезти ребёнка в США
Телеведущая и актриса Регина Тодоренко в соцсетях призналась, что в последнее время чувствует себя плохой матерью, так как не дала своему старшему сыну увидеться с подругой в США.
"Уже несколько недель живу с ощущением, что я плохая мать", — призналась телеведущая.
По словам Тодоренко, она пытается делать всё для того, чтобы её дети — Михаил и Мирослав — были счастливы, и ей трудно им в чём-либо отказывать. Однако не так давно старший сын телеведущей признался, что хочет увидеться вживую с дочерью её приятельницы, с которой они регулярно общаются по видеосвязи, однако та живёт в США. Из-за трудностей перелётов и невозможности взять с собой младшего сына Тодоренко пришлось отказать старшему ребёнку.
Впрочем, ей удалось найти выход из ситуации: долгожданная для четырёхлетнего мальчика встреча состоится на "нейтральной территории". Но телеведущая не уточнила, где именно.
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