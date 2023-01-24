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24 января, 08:25

В Новосибирской области нашли тело мужчины с обглоданными конечностями

<p>Тело мужчины с обглоданными конечностями нашли под Новосибирском. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/incident_nsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инцидент Новосибирск"</a></p>

Тело мужчины с обглоданными конечностями нашли под Новосибирском. Обложка © VK / "Инцидент Новосибирск"

В районе посёлка городского типа Ордынское в Новосибирской области обнаружено тело мужчины с обглоданными конечностями, которое лежало в снегу. Подробности истории сообщает паблик "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".

На место происшествия сразу были вызваны сотрудники полиции. Судя по жутким кадрам, которые распространяются по соцсетям, кроме конечностей у него были обглоданы лицо и голова. Что именно произошло, предстоит выяснить следователям и правоохранителям. По некоторым данным, тело мужчины обнаружили ещё 21 января.

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Артур Белкин

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