В Новосибирской области нашли тело мужчины с обглоданными конечностями

В районе посёлка городского типа Ордынское в Новосибирской области обнаружено тело мужчины с обглоданными конечностями, которое лежало в снегу. Подробности истории сообщает паблик "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".

На место происшествия сразу были вызваны сотрудники полиции. Судя по жутким кадрам, которые распространяются по соцсетям, кроме конечностей у него были обглоданы лицо и голова. Что именно произошло, предстоит выяснить следователям и правоохранителям. По некоторым данным, тело мужчины обнаружили ещё 21 января.