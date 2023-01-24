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24 января, 08:23

В Москве дети стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор по Москве сообщил о росте детской заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор по Москве фиксирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей трёх – шести и семи – четырнадцати лет. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. Специалисты связывают тенденцию с окончанием новогодних каникул и возвращением малышей и школьников в коллективы.

"Вместе с тем показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей третьей неделе не превышали эпидемических пороговых величин — как по совокупному населению, так и среди взрослых и всех возрастных групп детей", — указано в сообщении.

В структуре заболеваемости в столице преобладают вирусы гриппа, причём самым распространённым из них является вирус гриппа В, затем следует вирус гриппа А(H1N1) 2009 года. Из числа других респираторных инфекций лидируют респираторно-синцитиальные вирусы (РС-вирусы), риновирусы и аденовирусы.

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Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рекордную с 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ. При этом, согласно его прогнозу, рекорды по смертности, которые наблюдались в "дельта-волну" в конце 2021 года и "альфа-волну" в начале 2021 года, не повторятся.

Обложка ©

ТАСС / Виктор Драчёв

Марина Калегина

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