В Москве дети стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор по Москве фиксирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей трёх – шести и семи – четырнадцати лет. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства. Специалисты связывают тенденцию с окончанием новогодних каникул и возвращением малышей и школьников в коллективы.

"Вместе с тем показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей третьей неделе не превышали эпидемических пороговых величин — как по совокупному населению, так и среди взрослых и всех возрастных групп детей", — указано в сообщении.

В структуре заболеваемости в столице преобладают вирусы гриппа, причём самым распространённым из них является вирус гриппа В, затем следует вирус гриппа А(H1N1) 2009 года. Из числа других респираторных инфекций лидируют респираторно-синцитиальные вирусы (РС-вирусы), риновирусы и аденовирусы.