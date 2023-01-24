"Флешмоб" продолжается: Пятый за день украинский чиновник подал в отставку

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода сообщил в соцсетях, что покидает свой пост. Таким образом, он стал пятым с начала дня чиновником, который принял такое решение.

В посте Негода не стал указывать причины решения, но заметил, что сейчас "не время и не место делать отчёты". Он также поблагодарил ряд украинских политиков, которые помогали принимать "важные политические решения".