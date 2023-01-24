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24 января, 11:01

"Флешмоб" продолжается: Пятый за день украинский чиновник подал в отставку

Замминистра развития громад и территорий Украины Негода подал в отставку

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода сообщил в соцсетях, что покидает свой пост. Таким образом, он стал пятым с начала дня чиновником, который принял такое решение.

В посте Негода не стал указывать причины решения, но заметил, что сейчас "не время и не место делать отчёты". Он также поблагодарил ряд украинских политиков, которые помогали принимать "важные политические решения".

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Напомним, что своеобразный флешмоб с отставками начал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Позднее аналогичное решение приняли замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов и заместитель генпрокурора страны Алексей Симоненко. После них свой пост оставил коллега Негоды Иван Лукеря, который признался, что принял это решение ещё в начале года.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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