В "Круге добра" заявили, что запасы лекарств для детей с редкими заболеваниями сформированы

В России сформированы запасы лекарств для детей с редкими заболеваниями, а сроки поставки импортных препаратов в страну сократились после того, как были изменены логистические коридоры. Об этом ЕАН заявил председатель правления созданного президентом РФ благотворительного фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко.

"В феврале 2022 года мы столкнулись с ситуацией, когда зарубежные фармацевтические компании оказались напуганы введёнными санкциями и ограничениями на перевозку. Задачей фонда было перестроение логистических коридоров и обеспечение бесперебойных поставок лекарств для детей-орфанников (с редкими заболеваниями. — Прим. Лайфа)", — заявил он.

При этом пациенты не заметили каких-либо изменений, ведь никто из зарубежных производителей лекарств не ушёл из РФ, а в каждом регионе страны фондом созданы резервы препаратов. Заявки на те или иные лекарства субъекты направляют за три-четыре месяца до исчерпания имеющегося запаса.

"Важно отметить, что фонд смог сохранить и уровень цен на лекарственные препараты. Более того, по ряду позиций цены даже были снижены. Изменился только маршрут доставки: если раньше препараты шли через Европу, то сейчас они доставляются через Казахстан, ОАЭ, Турцию — иными логистическими коридорами. Мы смогли обеспечить дорогостоящими лекарствами более 5100 человек. Всего на это было направлено 94 миллиарда рублей", — добавил Ткаченко.