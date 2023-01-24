Гейтс предрёк провал в сдерживании глобальной катастрофы

Человечество не сможет ограничить глобальное потепление парижской климатической целью в 1,5°C. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Ключ в том, чтобы максимально минимизировать потепление. На данный момент оставаться ниже 2,5°C было бы просто фантастически. Я думаю, что это возможно", — приводит его слова издание The Guardian.

По словам Гейтса, хотя малярия убивает в год 400 тысяч детей, необходимо вкладывать огромные средства в борьбу с климатическим кризисом, поскольку в дальнейшем он будет становиться только хуже. Он назвал ядерное деление и синтез очень многообещающими источниками энергии, которые не зависят от погоды.

Но даже с атомной энергетикой человечеству потребуется 60–70% возобновляемых источников энергии. Поэтому, подчеркнул Гейтс, мир должен инвестировать гораздо больше в ядерные инновации.