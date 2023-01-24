Не только мясо: Названо шесть лучших продуктов для роста мышц

Чтобы обрести красивое и рельефное тело, важно не только тренироваться, но и следить за питанием. Звёздный диетолог Марият Мухина в беседе с Лайфом рассказала, какие продукты лучше всего способствуют росту мышц.

По словам медика, куриные яйца должны стать одним из основных продуктов в рационе желающих набрать мышечную массу. В яичном белке содержится такая важная аминокислота, как лейцин, которая активно участвует в синтезе белка. А вот яичный желток богат цинком, с помощью которого организм вырабатывает инсулиноподобный фактор роста, стимулирующий развитие мышц. Как отметила Мухина, в желтке содержится 3,44 миллиграмма цинка на 100 граммов продукта. Также высококачественным белком, который требуется для роста мышц, богата нежирная говядина.

"Особенную роль при питании говядиной играют мышечные тренировки в течение одного часа в день с потреблением 240 граммов постной говядины", — подчеркнула наша собеседница.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что куриное мясо также ценится среди бодибилдеров за большое количество белка и малое содержание жира. При этом при повышенном холестерине диетолог рекомендует отдавать предпочтение именно грудке, а не другим частям курицы, ведь, к примеру, в бедре содержится в два раза больше этого вещества.

Помимо перечисленных продуктов большое количество белка содержится в нежирной треске. Кроме того, ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 помимо других преимуществ для здоровья ещё и ускоряют рост мышц, добавила врач. Она также порекомендовала отдавать предпочтение небольшой по размерам рыбе, поскольку маленькие хищные особи кормятся своими крошечными собратьями, а значит, тяжёлых металлов и токсинов в их тканях гораздо меньше, чем у крупных плотоядных водных обитателей. Ещё одним незаменимым продуктом для роста мышц медик назвала киноа. Удивительно, что аминокислотный состав белка этой зерновой культуры очень близок к молочному протеину.

"Киноа также содержит углеводы с низким гликемическим индексом и необходимые для роста нервных волокон и рецепторов витамины группы В, лецитин, минералы, в том числе фосфор (в три раза больше, чем рис), железо (вдвое превосходит пшеницу), кальций, цинк", — резюмировала специалист.