Психолог рассказала, как спасти отношения после измены, и это будет очень непросто

Шансы спасти отношения после измены одного из партнёров очень невелики, однако это можно сделать, если провести серьёзную работу. Об этом РИАМО рассказала семейный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Чтобы это зажило, оба партнёра должны внутренне меняться. Тот, которому изменили, должен что-то делать с собой, повышать свою внутреннюю устойчивость и смотреть на то, что было не так, или другой, который искал это на стороне. Это не плохо и не хорошо — так бывает", — отметила Сулим.

Спасти отношения можно лишь тогда, когда оба партнёра признают факт измены, а первый шаг навстречу обязан сделать тот, кто сходил налево. По словам психолога, именно изменщик должен захотеть выбрать своего партнёра, тогда как второму нужно сделать выбор в пользу отношений. Для обоих это большая работа, по итогам которой пара может либо расстаться, либо укрепить свои чувства.