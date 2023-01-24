Песков призвал исходить из морского права, комментируя планы Эстонии по Финском заливу

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что свобода судоходства обеспечивается международным морским правом и Россия исходит именно из этого. Об этом он заявил, комментируя планы Эстонии ввести так называемую прилежащую зону в Финском заливе.

"Есть международное морское право, нужно исходить из этого", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.