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24 января, 09:54

Песков призвал исходить из морского права, комментируя планы Эстонии по Финском заливу

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что свобода судоходства обеспечивается международным морским правом и Россия исходит именно из этого. Об этом он заявил, комментируя планы Эстонии ввести так называемую прилежащую зону в Финском заливе.

"Есть международное морское право, нужно исходить из этого", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Посол РФ в Таллине счёл бессмысленными отношения с Эстонией из-за "пещерной русофобии"

Посол РФ в Таллине счёл бессмысленными отношения с Эстонией из-за "пещерной русофобии"

Ранее Лайф писал о том, что Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией. В МИД РФ пояснили, что это ответная мера на сокращение численности российского посольства Таллином.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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