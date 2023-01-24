Диетолог опровергла пять главных мифов о воде, в которые мы до сих пор верим

Вода — источник жизни, но как много её нужно пить, можно ли с её помощью похудеть и как не заработать отёки? В Интернете можно найти десятки вариантов ответов на эти вопросы, и большинство, к сожалению, окажутся заезженными мифами. Развенчать главные из них Лайф попросил врача-диетолога, нутрициолога, кандидата медицинских наук, руководителя клиники красоты и здоровья НАНОКЛИНИК Жанну Габуеву.

Миф о "восьми стаканах в день"

Миф о том, что надо обязательно выпивать по восемь стаканов воды в день, когда-то был очень популярен, но на сегодняшний день уже доказано, что правды в нём мало. Есть индивидуальные нормы употребления воды, зависящие от веса каждого конкретного человека, объясняет собеседница Лайфа. У женщины это 30 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, у мужчины — 40 миллилитров на килограмм. Если человек занимается в спортзале, эту норму необходимо увеличивать до 50 миллилитров воды на один килограмм массы тела.

Врач-диетолог Жанна Габуева советует забыть о надоевших мифах о воде. Фото предоставлено героиней публикации.

Миф о связи отёков с избытком жидкости в организме

Считается, что сокращение количества выпитой воды приводит к сокращению отёчности. На самом деле всё наоборот. Чтобы избавиться от отёчности, надо высчитать индивидуальную норму воды и стараться её придерживаться. А отёки, по словам Жанны Габуевой, появляются из-за недостатка жидкости в организме.

Миф о повышенной гипертензии

Очень часто при повышенной артериальной гипертензии рекомендуют снижать количество употребляемой жидкости. На самом деле пить в такой ситуации надо больше. Собеседница Лайфа напоминает, что вода — это прекрасное мочегонное средство, и, если люди, страдающие гипертензией, увеличат норму употребляемой воды, им не понадобятся никакие диуретики.

Миф о "жиросжигающей" воде

По словам Жанны Габуевой, человек часто путает чувство голода и чувство жажды. На самом деле голод является сигналом о лёгком обезвоживании, и, если в этом случае выпить стакан тёплой воды, голод, скорее всего, отступит. Но сама по себе вода не может рассматриваться как волшебное средство для жиросжигания, отмечает нутрициолог.

Миф о чае и кофе

Многие ошибочно включают выпитые чай или кофе в зачёт суточной нормы воды. Но наш эксперт уверяет: необходимо отдельно пить именно чистую воду, поскольку она обладает совершенно уникальными свойствами, которые необходимы для улучшения состояния организма. Важно, чтобы вода была не холодной, а слегка подогретой — чуть выше комнатной температуры. Кстати, бутилированная вода — не эталон. Самой лучшей водой можно назвать талую или родниковую воду.