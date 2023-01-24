Диетолог раскрыла, как не загубить здоровье, пытаясь побыстрее избавиться от лишнего веса

Не секрет, что во время новогодних праздников люди набирают лишний вес, а потом экстренно пытаются от него избавиться с помощью различных способов, которые иногда даже вредны для здоровья. Кроме того, стараясь побыстрее уменьшить объёмы, можно добиться кардинально противоположного эффекта. О том, как не допустить этого, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"Для того чтобы похудеть быстро, нужно или не есть вообще, или же есть какое-то минимальное количество калорий (600–800 ккал). <...> Быстрое похудение не приведёт ни к каким серьёзным последствиям для здоровья при условии, что оно проводится под контролем врачей. Если проводить экспресс-похудение бесконтрольно, существует риск обратно набрать потерянные килограммы, ещё и в двойном объёме", — подчеркнула она.

Если человек правильно соблюдает низкокалорийную диету и при этом здоров, пьёт много воды, не занимается изнуряющими тренировками, то сбросить лишний вес получится без вреда для здоровья. При этом к экспресс-похудению нужно прибегать только в самых крайних случаях и не использовать его длительное время, добавила врач.

"Так, к экспресс-диетам часто прибегают медийные личности, особенно после новогодних праздников. Многие знаменитости худеют на 600–800 ккал в сутки, а то и на полном голоде. На "умном голоде" возможно сбросить 300–500 граммов жировой ткани и избавиться от лишней воды и отёков. Но нужно учитывать, что такое похудение нельзя проводить без контроля специалиста", — заключила Тихомирова.