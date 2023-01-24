Российский боец ММА проклял сжёгшего Коран шведского политика-"шайтана"

Известного российского бойца ММА Магомеда Исмаилова разозлили действия шведского политика Расмуса Палудана, который сжёг Коран. Спортсмен заявил, что будет проклинать его в своих молитвах.

"Провокация ли это? Да, провокация! Спровоцирован ли я? Да, спровоцирован, теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием. Нанёс ли он ущерб слову Аллаха? Нет, не нанёс. Он нанёс ущерб самому себе. Оскорбил, задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал. Но слово Аллаха в наших сердцах, мы заучиваем Коран наизусть, мы любим слово Аллаха!" — написал Исмаилов в соцсетях.

Спортсмен также выразил мнение, что таким поступком Палудан, которого он назвал "мелким гнусным людишкой", ещё сильнее "разжёг место в аду".