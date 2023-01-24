Российский боец ММА проклял сжёгшего Коран шведского политика-"шайтана"
Боец ММА Исмаилов заявил, что будет проклинать сжёгшего Коран шведского политика Палудана
Известного российского бойца ММА Магомеда Исмаилова разозлили действия шведского политика Расмуса Палудана, который сжёг Коран. Спортсмен заявил, что будет проклинать его в своих молитвах.
"Провокация ли это? Да, провокация! Спровоцирован ли я? Да, спровоцирован, теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием. Нанёс ли он ущерб слову Аллаха? Нет, не нанёс. Он нанёс ущерб самому себе. Оскорбил, задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал. Но слово Аллаха в наших сердцах, мы заучиваем Коран наизусть, мы любим слово Аллаха!" — написал Исмаилов в соцсетях.
Спортсмен также выразил мнение, что таким поступком Палудан, которого он назвал "мелким гнусным людишкой", ещё сильнее "разжёг место в аду".
Напомним, 21 января 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. По данным шведского гостелеканала SVT, вдохновителем безобразной акции выступил журналист Чанг Фрик, который гарантировал Расмусу покрытие всех связанных с этим расходов. В МИД РФ решительно осудили подобную акцию, назвав её "безобразной и провокационной" атакой на ислам. Свою позицию на этот счёт выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что после подобных выходок Стокгольму не стоит ждать поддержки от Анкары по вопросу вступления страны в НАТО.
ТАСС / Донат Сорокин