Столтенберг: Германия вскоре примет решение по поставкам танков "Леопард" на Украину

Германия в скором времени примет решение по вопросу поставок танков "Леопард" на Украину, а всем странам, имеющим эти машины, необходимо начать их подготовку. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Что касается танков "Леопард", решение Германии последует вскоре. Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать [эти танки Украине], уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, потому что этот процесс займёт некоторое время", — отметил он в ходе пресс-конференции с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

По словам Столтенберга, сейчас украинская армия нуждается в более тяжёлом и современном вооружении.