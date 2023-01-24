Клишас объяснил, почему Совфед не поддержал нашумевший проект об усыновлении
Сенатор Клишас: Проект об усыновлении ущемляет право ребёнка воспитываться в родной семье
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объяснил, почему верхняя палата парламента не поддержала нашумевший законопроект о порядке усыновления детей-сирот.
"Законопроект о порядке усыновления <...> предусматривает изменения, связанные с ужесточением административной процедуры устройства таких детей на воспитание в семью. Эти изменения касаются ограничения прав потенциальных усыновителей ребёнка. Кроме того, расширяются полномочия органов опеки и попечительства", — написал Клишас в телеграм-канале.
Сенатор отметил, что комитет Совфеда не поддерживает концепцию предложенного законопроекта, так как он ущемляет право несовершеннолетних воспитываться в кругу родных людей и вытекающее из него приоритетное право родственников на устройство ребёнка в свои семьи. Кроме того, документ исключает из критериев, которые учитываются при выборе формы устройства детей, и объективный фактор кровнородственных отношений, добавил Клишас.
Ранее Лайф сообщал, что в Совфеде и Госдуме не одобрили нашумевший проект о порядке усыновления детей-сирот. Как отметил депутат Александр Хинштейн, проект навёл много шума, ему поступило большое количество обращений от россиян, в результате чего он предложил на сегодняшнем Совете ГД перенести его рассмотрение.
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