Клишас объяснил, почему Совфед не поддержал нашумевший проект об усыновлении

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объяснил, почему верхняя палата парламента не поддержала нашумевший законопроект о порядке усыновления детей-сирот.

"Законопроект о порядке усыновления <...> предусматривает изменения, связанные с ужесточением административной процедуры устройства таких детей на воспитание в семью. Эти изменения касаются ограничения прав потенциальных усыновителей ребёнка. Кроме того, расширяются полномочия органов опеки и попечительства", — написал Клишас в телеграм-канале.

Сенатор отметил, что комитет Совфеда не поддерживает концепцию предложенного законопроекта, так как он ущемляет право несовершеннолетних воспитываться в кругу родных людей и вытекающее из него приоритетное право родственников на устройство ребёнка в свои семьи. Кроме того, документ исключает из критериев, которые учитываются при выборе формы устройства детей, и объективный фактор кровнородственных отношений, добавил Клишас.