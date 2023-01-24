Кардиолог раскрыла, чем чревата готовка на газовой плите

Газовые плиты могут спровоцировать развитие астмы и появление других проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании "Доктор рядом" Юлия Фокина.

"В процессе готовки на газовой плите образуется диоксид азота и другие побочные продукты горения, которые являются раздражителями для дыхательных путей. Чем выше уровень образующегося диоксида азота, тем выше риск развития астмы у детей", — пояснила эксперт в беседе с "Известиями".

Фокина указала, что около 12% случаев детской астмы могут быть связаны именно с газовыми плитами. Кроме того, их использование способно усугублять течение астмы и у взрослых людей. Такая бытовая техника влияет на воздух внутри дома и за его пределами.

Из-за газового оборудования в помещении могут появиться летучие органические соединения, способные спровоцировать даже онкологическое заболевание, отметила врач. Чтобы избежать негативных последствий, она рекомендовала проветривать квартиру до и после готовки и переходить на электрические плиты.