Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков в аптеках

В российских аптеках есть широкий выбор антибиотиков, их производство и поставки продолжаются. Так пресс-служба Росздравнадзора опровергла сообщения газеты "Ведомости" о якобы исчезновении препаратов цефуроксим и цефиксим.

"В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются. <…> Обращаем внимание, что у препаратов есть аналоги в рамках одного действующего вещества, имеющиеся в наличии", — отметили в Росздравнадзоре.

Ведомство подчеркнуло, что отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием не является признаком дефицита и может быть вызвано повышенным спросом.

Сейчас в обороте насчитывается более 10,5 млн упаковок амоксициллина, более 6,4 млн упаковок амоксициллина+клавулановой кислоты, более 2,4 млн упаковок цефуроксима, более 2,4 млн упаковок цефиксима и более 2,1 млн упаковок кларитромицина.