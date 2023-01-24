Хитрые кладовщики Wildberries обобрали маркетплейс почти на 8 миллионов рублей
Полиция задержала сотрудников Wildberries, которые закупали дорогую технику по минимальной цене
Кладовщики и продавцы Wildberries, покупавшие дорогую технику по минимальным ценам. Обложка © Telegram / SHOT
Два сотрудника Wildberries украли через маркетплейс почти восемь миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его данным, мошенники устроились кладовщиками на склад Wildberries, а затем открыли ИП и зарегистрировались на маркетплейсе в качестве продавцов. Их схема заключалась в переклеивании штрихкодов со своей дешёвой продукции, существовавшей только по документам, на самые дорогие товары Wildberries. Так горе-бизнесмены заказывали за копейки стиральные машины, телевизоры, пылесосы, конструкторы Lego и многое другое.
В итоге разница, которая ушла в карман "предпринимателям", составила 7,963 миллиона рублей. Это заметил представитель одной из компаний, сотрудничающих с Wildberries, и обратился в полицию. Правоохранители нашли мошенников в Коледине и задержали их. Выяснилось, что они приехали из Саратовской области. Причём один из них три года до трудоустройства на маркетплейсе работал полицейским в Новоузенском отделе МВД РФ.
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