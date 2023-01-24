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24 января, 08:57
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Хитрые кладовщики Wildberries обобрали маркетплейс почти на 8 миллионов рублей

Полиция задержала сотрудников Wildberries, которые закупали дорогую технику по минимальной цене

<p>Кладовщики и продавцы Wildberries, покупавшие дорогую технику по минимальным ценам. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/47970" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кладовщики и продавцы Wildberries, покупавшие дорогую технику по минимальным ценам. Обложка © Telegram / SHOT

Два сотрудника Wildberries украли через маркетплейс почти восемь миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, мошенники устроились кладовщиками на склад Wildberries, а затем открыли ИП и зарегистрировались на маркетплейсе в качестве продавцов. Их схема заключалась в переклеивании штрихкодов со своей дешёвой продукции, существовавшей только по документам, на самые дорогие товары Wildberries. Так горе-бизнесмены заказывали за копейки стиральные машины, телевизоры, пылесосы, конструкторы Lego и многое другое.

В итоге разница, которая ушла в карман "предпринимателям", составила 7,963 миллиона рублей. Это заметил представитель одной из компаний, сотрудничающих с Wildberries, и обратился в полицию. Правоохранители нашли мошенников в Коледине и задержали их. Выяснилось, что они приехали из Саратовской области. Причём один из них три года до трудоустройства на маркетплейсе работал полицейским в Новоузенском отделе МВД РФ.

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Светлана Оперук

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