Политолог рассказал, как коррупция и уход Арестовича привели к отставке замглавы офиса Зеленского

Истинными причинами ухода заместителя главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко со своего поста являются громкий коррупционный скандал в правительстве Незалежной и предшествовавшее этому увольнение Алексея Арестовича. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"У отставок две причины (я напомню, что это лишь первая из анонсированных отставок): речь идёт о громком коррупционном скандале в украинском правительстве, в котором было замешано руководство офиса президента и Министерство обороны, которые выставляли тендеры на закупку продовольствия по сверхзавышенным ценам. Видимо, получали откаты с поставщиков, в особенности иностранных. Эти факты вместе с внутренними документами Минобороны утекли в украинскую прессу. И сейчас идёт отставка некоторых чиновников — это способ ценой удаления стрелочников прикрыть высшее руководство страны, причастное к хищению", — отметил Мендкович.

Ещё одной причиной отставки Тимошенко, по мнению собеседника Лайфа, стало увольнение со своего поста Алексея Арестовича, который сразу после этого начал публично говорить о том, что Украине не удастся одержать победу, и признал наличие огромных потерь у ВСУ. Начало зачистки могло спровоцировать и заявление Арестовича о неэффективности украинских ПВО, добавил Мендкович.