На блогера и экс-футболиста Евгения Савина завели дело о дискредитации ВС РФ

В отношении спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (Красава) возбуждено дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Протокол зарегистрирован в Тверском суде Москвы, дата заседания пока не назначена. Об этом сообщает "Интерфакс".

Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Российской армии, и грозит штраф до 50 тысяч рублей.