На блогера и экс-футболиста Евгения Савина завели дело о дискредитации ВС РФ
Блогер Евгений Савин (Красава) Обложка © ТАСС / RBC / Владислав Шатило
В отношении спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (Красава) возбуждено дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Протокол зарегистрирован в Тверском суде Москвы, дата заседания пока не назначена. Об этом сообщает "Интерфакс".
Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Российской армии, и грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее Савин негативно высказывался о спецоперации на Украине и после этого покинул Россию. В августе 2022 года стало известно, что СК решил проверить высказывания Красавы на предмет распространения фейков о Российской армии. Запрос на проверку отправил депутат Госдумы от "Единой России" Роман Терюшков.