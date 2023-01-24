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24 января, 08:34

На блогера и экс-футболиста Евгения Савина завели дело о дискредитации ВС РФ

<p>Блогер Евгений Савин (Красава) Обложка © ТАСС / RBC / Владислав Шатило</p>

Блогер Евгений Савин (Красава) Обложка © ТАСС / RBC / Владислав Шатило

В отношении спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (Красава) возбуждено дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Протокол зарегистрирован в Тверском суде Москвы, дата заседания пока не назначена. Об этом сообщает "Интерфакс".

Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Российской армии, и грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Пранкера Эдварда Била проверяют на предмет дискредитации ВС России

Пранкера Эдварда Била проверяют на предмет дискредитации ВС России

Напомним, ранее Савин негативно высказывался о спецоперации на Украине и после этого покинул Россию. В августе 2022 года стало известно, что СК решил проверить высказывания Красавы на предмет распространения фейков о Российской армии. Запрос на проверку отправил депутат Госдумы от "Единой России" Роман Терюшков.

Александра Вишнякова

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