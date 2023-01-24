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24 января, 09:01
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Назван неочевидный симптом, который может говорить о раке у женщин

NHS: Боль в спине может быть признаком рака шейки матки

Частые боли в нижней части спины могут свидетельствовать о наличии рака шейки матки у женщин. Об этом рассказала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Как правило, боли в спине связывают с сидячим образом жизни или же неправильными физическими нагрузками, однако врачи предупреждают, что это может быть свидетельством и онкологических заболеваний.

"Одним из ключевых признаков рака шейки матки является боль в нижней части спины, между тазовыми костями или в нижней части живота", — подчёркивают медики.

Другими симптомами рака шейки матки врачи назвали появление необычного для женщины вагинального кровотечения, в том числе во время или после секса, боль во время полового акта или же изменения в выделениях из влагалища. Для профилактики заболевания врачи рекомендуют регулярно сдавать мазок из органа.

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Артур Белкин
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