Назван неочевидный симптом, который может говорить о раке у женщин

Частые боли в нижней части спины могут свидетельствовать о наличии рака шейки матки у женщин. Об этом рассказала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Как правило, боли в спине связывают с сидячим образом жизни или же неправильными физическими нагрузками, однако врачи предупреждают, что это может быть свидетельством и онкологических заболеваний.

"Одним из ключевых признаков рака шейки матки является боль в нижней части спины, между тазовыми костями или в нижней части живота", — подчёркивают медики.

Другими симптомами рака шейки матки врачи назвали появление необычного для женщины вагинального кровотечения, в том числе во время или после секса, боль во время полового акта или же изменения в выделениях из влагалища. Для профилактики заболевания врачи рекомендуют регулярно сдавать мазок из органа.