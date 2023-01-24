В Госдуме объяснили, кого коснётся обязанность бронировать дату пересечения границы

Бронировать дату и время выезда за границу будут обязаны грузовые перевозчики, обычных автомобилистов эта мера не коснётся. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с РБК.

"Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 км", — отметил депутат.

По словам парламентария, во время ожидания в заторах водители "не видят ни воды, ни еды, ни туалетов". При этом в основном водители грузовиков — семейные люди, и проводить лишнее время в дороге не в их интересах.