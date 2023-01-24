Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января 2023, 11:58

В Госдуме объяснили, кого коснётся обязанность бронировать дату пересечения границы

Депутат Москвичев: Бронирование даты пересечения границы касается грузовиков

LIFE / Эмин Калантаров

LIFE / Эмин Калантаров

Бронировать дату и время выезда за границу будут обязаны грузовые перевозчики, обычных автомобилистов эта мера не коснётся. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с РБК.

"Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 км", — отметил депутат.

По словам парламентария, во время ожидания в заторах водители "не видят ни воды, ни еды, ни туалетов". При этом в основном водители грузовиков — семейные люди, и проводить лишнее время в дороге не в их интересах.

ЦБ готовит закон о самозапрете на получение кредитов
ЦБ готовит закон о самозапрете на получение кредитов

Напомним, поправки, которые обязывают бронировать дату пересечения границы, разработал сам Москвичев. Изменения предлагается внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • Госдума
  • Евгений Москвичев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar