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24 января, 08:58

В Госдуме объяснили, кого коснётся обязанность бронировать дату пересечения границы

Депутат Москвичев: Бронирование даты пересечения границы касается грузовиков

Бронировать дату и время выезда за границу будут обязаны грузовые перевозчики, обычных автомобилистов эта мера не коснётся. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с РБК.

"Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 км", — отметил депутат.

По словам парламентария, во время ожидания в заторах водители "не видят ни воды, ни еды, ни туалетов". При этом в основном водители грузовиков — семейные люди, и проводить лишнее время в дороге не в их интересах.

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Напомним, поправки, которые обязывают бронировать дату пересечения границы, разработал сам Москвичев. Изменения предлагается внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

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LIFE / Эмин Калантаров

Варвара Романова

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