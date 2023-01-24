В Германии заявили об опасениях, что НАТО станет стороной конфликта на Украине
Министр обороны ФРГ Писториус: НАТО не должно стать стороной украинского конфликта
Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта. Заявление прозвучало во вторник на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам Писториуса, партнёры по НАТО придерживались этого принципа с самого начала специальной военной операции на Украине.
"Этот принцип действует и сегодня: НАТО не должно стать стороной войны", — сказал немецкий министр.
Напомним, что ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия колеблется с поставками танков Leopard 2 Украине только потому, что хочет избежать прямого столкновения НАТО с Россией. Впрочем, вскоре после этого американский Госдеп призвал ждать от Германии известий по поставкам танков Leopard Украине. Как указал на брифинге пресс-секретарь Нед Прайс, такой вывод можно сделать, если судить по заголовкам поступающих новостей.
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