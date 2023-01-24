Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта. Заявление прозвучало во вторник на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам Писториуса, партнёры по НАТО придерживались этого принципа с самого начала специальной военной операции на Украине.