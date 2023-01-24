Лукашенко: Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении
Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, параллельно с этим продолжая готовить боевиков, которые несут потенциальную угрозу Белоруссии. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
"С одной стороны (украинцы. — Прим. Лайфа), просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их (боевиков. — Прим. Лайфа). Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо?" — отметил Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке.
Президент Белоруссии признал, что из-за такой двойной политики Киева Минск вынужден жёстко реагировать.
Напомним, ранее Лукашенко уже отмечал, что западные соседи пытаются использовать Украину против Белоруссии. Однако тогда он похвалил Киев за то, что пока он на провокации против Минска не идёт, хотя его и активно к этому подталкивают.
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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ