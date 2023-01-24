Лукашенко: Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении

"С одной стороны (украинцы. — Прим. Лайфа), просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их (боевиков. — Прим. Лайфа). Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо?" — отметил Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке.