В Думе назвали угрозой для всего мира вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия, вступая в НАТО, должны понимать, что встают на тропу войны. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя заявления главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. По словам парламентария, системное расширение военного блока за счёт стран, сохранявших нейтралитет на протяжении десятилетий, — угроза для государств, которые не входят в состав альянса. Хотя это риски и для самого НАТО, всех его членов.

"Новички должны понимать, что становятся на тропу войны. Готовы ли нейтральные страны, их граждане к такому повороту? Осознают ли, на что подписываются? Думаю, нет", — заявил депутат.

Внутри альянса неспокойно, отметил Колунов, из-за того, что все страны слишком разные, начиная от вероисповедания и заканчивая экономикой. По словам депутата, попытка поделить мир на НАТО и тех, кто не входит в блок, чревата очень серьёзными рисками.

"Внутренние противоречия нарастают, распад неизбежен", — добавил Колунов.