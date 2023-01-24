В Подмосковье врачи извлекли из желудка девушки трёхкилограммовый комок волос
В подмосковном Щёлкове врачи извлекли из желудка 21-летней девушки огромный клок волос весом в три килограмма. Об этом пишет Mash.
Врачи достали из желудка пациентки огромный клок волос. Фото © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, пациентка была истощена и жаловалась на боль в животе, тошноту и рвоту после приёмов пищи. Выяснилось, что девушка продолжительное время ела собственные волосы. Кроме того, раньше ей уже делали подобную операцию.
В желудке пациентки также обнаружили кровоточащие язвы, их удалили. Сейчас девушка восстанавливается в отделении хирургии, после этого врачи рекомендуют ей пройти лечение у психотерапевта.
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