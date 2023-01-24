Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Киеву танков Leopard
Польша официально запросила у Правительства Германии разрешение на передачу Украине немецких танков Leopard. Об этом сообщил вице-премьер, глава польского Минобороны Мариуш Блащак.
"Германия уже получила нашу просьбу выразить согласие на передачу танков Leopard 2 Украине", — написал он в "Твиттере", призвав Берлин присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Киев танками.
Блащак назвал поставку вооружения Украине общим делом Европы.
Напомним, пока Германия всячески отказывается передавать Киеву свои танки Leopard. Эта тема вызвала жаркие споры в Бундестаге. При этом новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ в ближайшее время примет решение по передаче танков, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять "Леопарды" Киеву с помощью третьих стран.
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