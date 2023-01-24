Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Киеву танков Leopard

Польша официально запросила у Правительства Германии разрешение на передачу Украине немецких танков Leopard. Об этом сообщил вице-премьер, глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

"Германия уже получила нашу просьбу выразить согласие на передачу танков Leopard 2 Украине", — написал он в "Твиттере", призвав Берлин присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Киев танками.