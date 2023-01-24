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24 января, 09:44

Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Киеву танков Leopard

Польша официально запросила у Правительства Германии разрешение на передачу Украине немецких танков Leopard. Об этом сообщил вице-премьер, глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

"Германия уже получила нашу просьбу выразить согласие на передачу танков Leopard 2 Украине", написал он в "Твиттере", призвав Берлин присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Киев танками.

Блащак назвал поставку вооружения Украине общим делом Европы.

Стало известно о гневе шефа Пентагона из-за отказа ФРГ передать ВСУ танки Leopard

Стало известно о гневе шефа Пентагона из-за отказа ФРГ передать ВСУ танки Leopard

Напомним, пока Германия всячески отказывается передавать Киеву свои танки Leopard. Эта тема вызвала жаркие споры в Бундестаге. При этом новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ в ближайшее время примет решение по передаче танков, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять "Леопарды" Киеву с помощью третьих стран.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова

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