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24 января, 09:42

В Госдуме предложили ввести знак отличия для многодетных отцов

Для выдающихся многодетных отцов в России предложили ввести знак отличия. С такой инициативой в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.

"Введение такого знака на федеральном уровне помогло бы как уже существующим семьям, так и послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства", — сказано в тексте обращения.

Депутат указал, что в России есть различные знаки и меры поощрения для многодетных матерей. По его мнению, следуя курсу поддержки института семьи, в стране нужно внедрить знак отличия и для отцов, которые демонстрируют подлинный пример заботы и ответственности по отношению к семьям. Милонов при этом подчеркнул, что в некоторых регионах подобные награды уже вручаются.

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Илья Суриков

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